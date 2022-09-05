8 خطوات لاستخدام البوابات الإلكترونية بالسكة الحديد.. 25 جنيها غرامة المخالف

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه تم تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات رئيسية «الجيزة - مصر برمسيس - دمنهور - سيدي بشر - مصر بالإسكندرية»، لمواجهة ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، لافتة إلى أن البوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب من وإلى أرصفة المحطات، موضحة أنّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

25 جنيها غرامة الخروج من البوابات الإلكترونية دون تذكرة

وأضافت السكة الحديد، خلال مستند رسمي، أنه سيتم فرض غرامة قدرها 25 جنيها على أي راكب حال الخروج من البوابات الإلكترونية المتواجدة بمحطات السكة الحديد دون تذكرة، مؤكدة أنّ جميع القطارات العاملة على كل الخطوط تعمل بشكل منتظم دون وجود أي معوقات.

وزير النقل: لن يسمح لأي راكب استقلال القطارات دون تذكرة

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ البوابات الإلكترونية التي تم تركيبها في العديد من محطات السكة الحديد ستحد من ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أنه لن ولم يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة، وأنه سيتم فرض غرامات فورية على أى راكب يستقل القطارات دون تذكرة.

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية بالسكة الحديد

1- يجب الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

2- وضع تذكرة القطار بالمكان المخصص بالماكينة.

3- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت في البوابات الإلكترونية المتواجدة بمحطات السكة الحديد.

4- البوابات الإلكترونية المتواجدة بالمحطات لن تسمح إلا بمرور فرد واحد فقط.

5- الدخول عبر رصيف المحطة لاستقلال القطار بعد فتح الأبواب.

6- لا يمكن الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية إلا باستخدام التذكرة أو الاشتراك.

7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول لاستخدامها في الخروج.

8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.