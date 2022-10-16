ضبط شخص بحوزته 44.5 كيلو حشيش وأفيون في أسيوط

شنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملات موسعة لضبط قضايا الاتجار بالمخدرات تمكنت من ضبط 42 كيلو جرام من مخدر الحشيش و2,5 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالأقصر بقصد الإتجار.

وتم ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى الاقصر تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وبحوزته (42 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,500 كيلو جرام لمخدر الأفيون).وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار . وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (3,190,000 جنيه تقريباً)

حملات الاقصر

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبحوزته (27 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 750 جرام لمخدر الأفيون – 50 جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى –هاتفى محمول).

71 لفافة هيروين

وفى القاهرة أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديريـة أمن القاهرة قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار –71 لفافة من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - ٣ هواتف محمولة ) . بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.