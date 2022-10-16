تراجع جماعي لأسعار خام الحديد والبيليت والخردة عالميا

تراجعت أسعار مدخلات إنتاج الحديد بشكل طفيف خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وفقا لبيانات بورصات المعادن العالمية.

وكشفت البيانات أن أسعار خردة الحديد تراجعت بنحو دولارين تقريبا مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من الشهر، حيث سجَّل سعر الطن 371 دولارا، مقارنة بنحو 373 دولارا، ورغم التراجع الطفيف، إلا أن السعر يظل أعلى من تعاملات أواخر الشهر الماضي، حيث سجَّل السعر 369 دولارا للطن في تعاملات 30 سبتمبر، وهو السعر الذي يزيد عن تعاملات سابقة في بداية الأسبوع الرابع من الشهر ذاته، والذي بلغ 350 دولارا للطن، ورغم الزيادة، لكن الأسعار تظل أقل من مستويات سابقة، تم تسجيلها في أغسطس، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن.

تراجع خام الحديد

بحسب بيانات البورصات العالمية فقد سجل سعر خام الحديد تراجعا بقيمة دولارين، مسجلا 94 دولارا للطن، مقابل 96 دولارا الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجَّلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

وكانت أسعار خام الحديد سجَّلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

وتراوحت أسعار مربعات الصلب «البيلت»، ما بين 525 – 630 دولارا للطن، وهي أسعار تكاد تتطابق مع أسعار الأسبوع الماضي، التي تراوحت ما بين 525 – 620، وهي أسعار لم تبتعد كثيرا عن أسعار شهر يوليو والتي تراوحت ما بين 525 – 680 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح ما بين 700 – 710 دولارات للطن، وهي أسعار تقترب من أسعار الأسبوع الماضي، التي تراوحت ما بين 700 – 720 دولارا للطن، مقابل ما بين 680 – 700 دولار للطن آخر سبتمبر، ومقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 690 - 710 دولارات للطن.