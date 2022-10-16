الجامعات توضح حالات يعفى فيها الطلاب من المصروفات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، أنه لم يتم منع دخول أي طالب أو طالبة من الدخول للحرم الجامعي بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية.

ونفى رؤساء الجامعات ما يتردد عن منع الطلاب من دخول المحاضرات، مؤكدين أنّ العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، بجانب التوجيه لمكاتب رعاية الشباب بشأن استقبال الطلبات المقدمة من غير القادرين على سداد المصروفات، واستلام الأوراق الدالة على عدم القدرة، موضحين أنّ هناك استعدادات تامة وكاملة لتقديم كل أوجه الدعم للطلاب.

اشتراطات إعفاء الطلاب من المصروفات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه لم يتم منع أي طالب من الدخول للحرم الجامعي أو المحاضرات، مضيفاً أنّه فيما يتعلق بالطلاب المتعثرين، يتم التعامل معهم من خلال مكاتب رعاية الشباب بالكليات المختلفة، من خلال تقديمهم كل الأوراق التي تؤكد عدم قدرتهم على سداد المصروفات إلى جانب أنّ الجامعة تقدّم أيضا للطلاب غير القادرين الدعم العيني والاجتماعي، في إطار دورها المجتمعي.

وأوضح عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك عددًا من الاشتراطات لإعفاء الطلاب من المصروفات تتمثل في الطلاب الأوائل من الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وكذلك الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والطلاب المتميزين والمتفوقين، والطلاب اليتامى غير القادرين وأبناء الأرامل والمطلقات، وأبناء الحاصلين على معاش تكافل وكرامة و الطلاب المصابين بامراض مزمنة و طلاب المناطق الحدودية.

انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ الالتزام بكل التعليمات والتوجيهات التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتذليل العقبات تجاه الطلاب، منوهاً بأنه لم يتمك رفض ومنع أي طالب من دخول الجامعة والمحاضرات بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية وأن هناك عدد من الخدمات والمساعدات تقدمها الكليات وكاتب رعاية الشباب لطلابها.