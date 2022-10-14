تعرف على السيارات الأكثر ترخيصًا بإدارات المرور.. شيفروليه في المركز الأول

شهدت سوق السيارات الجديدة استقرارا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية وسط ثبات نسبة المبيعات مقارنًة بالعام الماضي.

وقال عبد الله محمد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه وفقًا لإدارات المرور احتلت السيارة شيفرولية صدارة ترخيص السيارات الملاكي في مختلف فئاتها خلال شهر سبتمبر الماضي، وتم ترخيص 2764 سيارة في مختلف وحدات المرور.

«شيري» تحتل المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا

وتابع عضو رابطة تجار السيارات أن المركز الثاني ضمن أكثر السيارات ترخيصا كان من نصيب السيارة الصيني «شيري»، حيث تم ترخيص 1580 سيارة، واحتلت السيارة اليابانية «نيسان»، بأنواعها المركز الثالث بواقع 1126 سيارة بعدما حصدها المركز الثاني في تقرير شهر أغسطس.

سوق السيارات الجديدة في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة في السوق التي لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه كالآتي:

* سوزوكي التو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة الموجودة في السوق المحلية: مانيوال 800 CC.

السعر الرسمي المتداول لبيع السيارة في السوق المحلية: 179,900.

* بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: اتوماتيك / Standard 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول لبيع السيارة في السوق المحلية: 188,900.

* شانجى M50 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول لبيع السيارة في السوق المحلية: 189,000.

* لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص: مانيوال / صالون 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول لبيع السيارة في سوق السيارات المحلية: 194,500.

* رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص: مانيوال 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول لبيع السيارة في السوق المحلية: 195,000.