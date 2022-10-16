«شاكر»: 333 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد بـ«الإسكندرية للكهرباء»

تلقى الدكتور محمد شاكر؛ وزير الكهرباء، تقريراً حول مؤشرات الأداء بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي تخدم في نطاقها الجغرافي من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً وذلك من خلال 22 إدارة فنية و27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل والتحكم.

وأفاد التقرير بأنَّ عدد المشتركين يبلغ 2.9 مليون مشترك، وتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وبلغ عددها 760 ألف عداد، كما بلغ قيمة ما تم استثماره حتى 30 يونيو 2022، أكثر من 333 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات.

مكونات شبكة كهرباء الإسكندرية

كما بلغ إجمالي مكونات الشبكة حتى 30 يونيو 2022، نحو 3160 لوحة مكثفات، و92 محول قدرات مختلفة، و159 كم كابلات جهد متوسط، و350 كم خطوط هوائية جهد منخفض، و79 كم كابلات جهد منخفض.

وفى مجال ترشيد الطاقة لتقليل فقد الطاقة الكهربية، وزعت الشركة اعتباراً من مارس 2015 لمبات ليد «قدرات 9،6،4 وات» لمشتركي القطاع المنزلي ليصبح إجمالي ما تمّ بيعه 1123554 لمبة ليد ليبلغ الوافر السنوي المحقق في القدرة 73.7 ميجا وات.

وأضاف التقرير أنَّه تمّ إنشاء 88 محطة فوتوفلطية بقدرة «4725.5 ك.وات»، وشاركت الشركة بإنشاء 6 محطات فوتوفلطية من ميزانيتها الخاصة، كما استخدمت أحدث التكنولوجيات في مشروع العدادات الذكية، الذي يتم التعامل معه عن بعد، بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه للمرحلة التجريبية الأولى بـ39250 عداد، تتميز هذه العدادات بالدقة وسهولة شحنها أون لاين وفصلها عن بعد، وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة هواوي، وتم الانتهاء من تركيب 17 ألفًا و985 عداد ذكي على الشبكة حتى الآن، وجار العمل على المرحلة الثانية من المشروع.

تركيب أجهزة الاتصال ولوحات التحكم عن بعد

وتمّ تطوير مركز تحكم شرق يخدم مناطق شرق بدءا من سيدي جابر حتى أبوقير بتكلفة تقديرية مليار جنيه، بـ11 محطات محولات و30 موزعًا، وما يتبعها من حجرات محولات، كما أنهت من تجديد حجرات المحولات اللازمة، وأعمال التطوير المدنية اللازمة بها، وتغيير المهمات الكهربية والبدء في تركيب أجهزة الاتصال ولوحات التحكم عن بعد.

وفيما يتعلق بأعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 أغسطس 2022، بلغ إجمالي القيمة المضبوطة 128 مليون جنيه.

ويتمّ استقبال الشكاوى من المواطنين عبر العديد من قنوات الاتصال: الخط الساخن Call Center على الرقم 121، ومكاتب خدمة المواطنين المتواجدة بالفروع، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الاتصال على رقم الخط الساخن 16528 أو التسجيل الإلكتروني للشكوى www.shakwa.eg وبوابة الشكاوى الحكومية.

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