تفاصيل وفاة طفلة ووالدتها في حادث بالشيخ زويد.. 12 ساعة بالعناية المركزة

توفيت طفلة تدعى حنين محمود، 7 سنوات، منذ قليل، لتلحق بوالدتها التي لقيت مصرعها مساء أمس، إثر تعرضهما لحادث سير بوسط الشيخ زويد في شمال سيناء.

وفاة سيدة وابنتها في حادث

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، إن الطفلة حنين محمود توفيت بعد وضعها على جهاز تنفس صناعي لمدة قاربت 12 ساعة، لتلحق بوالدتها التي توفيت قبل وصولها إلى المستشفى مساء أمس، إثر تعرضهما لحادث سير في الشارع الدولي العام بوسط مدينة الشيخ زويد.

وأوضح إسلام صالح أبو رياش، ابن شقيق السيدة المتوفاة، أن عمته «ح. م»، 45 عاما، توفيت مساء أمس في حادث سير، بعد أن صدمتها سيارة نصف نقل مسرعة أثناء عبورها الطريق بالشارع الدولي العام وسط الشيخ زويد.

السائق سلّم نفسه للشرطة

وأضاف «أبورياش»، أن السائق فر من المكان بعد أن صدمهما تاركا سيارته، إلا أنه تم التعرف عليه من خلال السيارة، وسلّم نفسه لرجال شرطة الشيخ زويد الذين انتقلوا لمكان الحادث.

فيما قال الشيخ صالح أبو رياش، شقيق السيدة المتوفاة، لـ«الوطن»، إن شقيقته توفيت في الحال إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له، هي وابنتها، إلا أن الطفلة «حنين» خضعت للعلاج المكثف والتنفس الصناعي لعدة ساعات بالعناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة.

نقل الجثتين للشيخ زويد

وأضاف «أبو رياش»، أنه جار استخراج تصاريح الدفن بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها قوات الشرطة، وسيتم نقل الجثتين إلى مدينة الشيخ زويد لدفنهما هناك.

وتوافد الأهالي على المسشتفى العريش العام لنقل الجثتين إلى مسقط رأسهما في مدينة الشيخ زويد استعدادا لدفنهما.