رئيس «عين شمس»: ميكنة كاملة للمستشفيات الجامعية قريبا

نظمت جامعة عين شمس ندوة بعنوان «مصر الرقمية.. التحول إلى مجتمع رقمي متكامل»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كورونا تسببت في حدوث تقدم سريع وبمعدلات عالية في التعليم

قال الدكتور محمود المتيني، إن وزير الاتصالات داعم أساسي للجامعة بأفكاره ورؤيته المستقبلية الكبيرة، مؤكداً أن التحول الرقمي أصبح عامل أساسي وحجر زاوية ودليل ذلك ما حدث في كورونا إلى الآن فكان هناك تسارع في بناء البنية الرقمية والتطبيقات في كل الدول: «لولا كورونا كنا هنحتاج من 10:20 سنة عشان التحول ده».

وأضاف «المتيني»، أن كورونا تسببت في حدوث تقدم سريع وبمعدلات عالية في التعليم والصحة والحياة واليومية في التحول الرقمي خاصة في فترات تعليق الدراسة، فتم تسجيل للمحاضرات وفيديوهات ومحاضرات تفاعلية وإمتحانات إلكترونية وكنترولات إلكترونية ودفع إلكتروني كلها منظومة رقمية تغطي كل احتياجات الطلاب والموظفين والإداريين والهيئة المعاونة.

ميكنة كاملة للمستشفيات الجامعية

وأكد أن الخطوات التي تم إتخاذها في التحول الرقمي غير مسبوقة، بدعم وزارة الاتصالات، فضلاً عن ميكنة المستشفيات الجامعية، لأنها مهمة لرحلة المريض وليس بحث علمي طبي بدونها ومتابعة جيدة للمريض بدونه، موضحاً أن الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن خطوات سريعة: «قاربنا على وجود ميكنة كاملة للمستشفيات الجامعية».

من جانبه قالت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التكنولوجيا والتحول الرقمي ليس رفاهية وأصبح ضرورة حتيمة لأنه متداخل في كل التخصصات في الهندسة والطب والتخصصات الأدبية والتحول الرقمي جزء من الحياة والسلوكيات.