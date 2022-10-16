«الوطني للعمل التنموي» ينظم احتفالية لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج

نظّم التحالف الوطني احتفاليات عدة لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في محافظتي الإسكندرية والغربية، في إطار إهتمام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقًا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث قامت موسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني باطلاق فعالية موسعة في محافظتي الإسكندرية والغربية لتسليم الأجهزة الكهربائية للفتيات المقبلات على الزواج في إحتفالية كبيرة سادتها اجواء البهجة ، ويواصل قطار مبادرات التحالف الوطني في تقديم المساعدات الإجتماعية وتيسير الزواج للفئات الأولي بالرعاية، حيث يصل الأسبوع القادم الى محافظات القناة ويبدأ بمحافظة الاسماعيلية ثم تتوالى محافظات الجمهورية تباعاً، سعيًا للتخفيف عن المواطنين ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقاً.

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.