أبرز الحوادث في 24 ساعة: عصابة لسرقة أجهزة طبية.. ومستريح مواشي يجمع 10 ملايين

كثفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، ونجحت في الكشف عن العديد من القضايا، وكشف ملابسات عدد من الحوادث، لذا تستعرض «الوطن» قائمة بأبرز الحوادث والوقائع، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية رسميا.

القبض على 14 تاجر مخدرات في سوهاج

وعلى مستوى محافظة سوهاج، نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، من خلال توجيه العديد من الحملات الأمنية في ضبط عدد 12 قضية إتجار في المواد المخدرة؛ إذ جرى خلالها ضبط كميات من المواد المخدرة بمختلف أنواعها بحوزة عدد 14 متهما لدى عدد 10 منهم معلومات جنائية سابقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم.

مستريح المواشي يجمع 10 ملايين جنيه من ضحاياه

وفي محافظة الجيزة، نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، تجاه شخصا نصب واحتال على المواطنين وجمع منهم أكثر من 10 ملايين جنيه، بحجة توظيف هذه الأموال في مجالات تسمين المواشي والتسويق العقاري، وهو ما لم يحدث بالفعل؛ إذ أنه لم يعط المواطنين الأرباح المالية التي اتفق على إعطائها لهم، وجرى القبض عليه واتخذت الإجراءات القانونية كافة.

تاجر مخدرات يطلق النار على شقيقين في مدينة نصر

وفي منطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة التعدى على شقيقين، من خلال استخدامهم لأسلحة خرطوش، وهم 3 متهمين، أحدهم استخدم فرد خرطوش في إصابة الشقيقين، بسبب وجود خلافات بين الطرفين، واعترف المتهمين بالواقعة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الـ3 متهمين.

عصابة سرقة الأجهزة الطبية من العيادات بالقاهرة

بينما في منطقة المطرية بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي متخصص في السرقة من داخل العيادات والشركات؛ إذ يسرق الأجهزة الطبية، وأجهزة الكومبيوتر، واعترف المتهمين بالسرقة من خلال أسلوب «المفتاح المصطنع» وبارتكابهم 4 وقائع أخرى بالطريقة ذاتها.