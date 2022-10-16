بنك قناة السويس يعلن إطلاق حسابات توفير بنظام المضاربة

أعلن بنك قناة السويس، طرح حزمة جديدة من الأوعية الادخارية والاستثمارية الإسلامية الرائدة والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول لتلبية كافة متطلبات عملائه من الأفراد والشركات.

أوعية جديدة من بنك قناة السويس بالجنيه وبالدولار

ووفقا لبيان صادر عن البنك، فإنَّه يمكن للعملاء التمتع بالعديد من الخيارات من خلال الأوعية الجديدة المتاحة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي حيث تشمل الحزمة صكوك الودائع والشهادات لآجال متعددة بصيغة الوكالة، فضلا عن حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة بأسعار مميزة وبتنوع دورية صرف العائد.

حزمة الأوعية الادخارية بنظام المضاربة

ويأتي طرح حزمة الأوعية الادخارية والاستثمارية الجديدة بهدف جذب فئات جديدة من العملاء من خلال تلبية احتياجاتهم الفريدة، وتوفير خيارات ادخارية متعددة بما يحقق مصالحهم، فصلا عن جذب عملاء جدد.

رفاعي: بنك قناة السويس مهتم بطرح منتجات تعطي قيمة مضافة للعميل

وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك يهتم بشكل متواصل بطرح مختلف المنتجات التي تمنح العملاء قيمة مضافة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأوضح أن هناك طلب متزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب ابتكار منتجات جديدة بمزايا فريدة من نوعها حيث يمارس البنك الصيرفة الإسلامية منذ عام1983 تحت اشراف لجنة فتوى من علماء الشريعة.