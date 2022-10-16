حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتطلع الكثيرون لمعرفة التغيرات التي تطرأ على حالة الشخص اليومية سواء بشكل جيد أو سيئ نتيجة تغير حركة الفلك والكواكب في منازل الأبراج المختلفة.

أوضحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 16-10-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير، وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تستطيع أن تتفاهم وأن تحل الخلافات بشيء من الحكمة.

حظك اليوم برج الثور 16-10-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الثور 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو عائلية تشغلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن لبقا ومتعقلا إذا تعطلت بعض الأمور ولا تتتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت العقل.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج السرطان 16-10-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش.. القمر يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

حظك اليوم برج الأسد 16-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج العذراء 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج العذراء 16-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء قد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الميزان 16-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر اليوم.

حظك اليوم برج الميزان 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكّر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع البعض.

حظك اليوم برج العقرب 16-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتطور والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج العقرب 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تحقق تواصلا أفضل مع من تحب.

حظك اليوم برج القوس 16-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولتحقيق حلمك بالمستقبل.. تحسن التصرف وقد تقوم بتنمية مدخرات أو أملاك.

حظك اليوم برج القوس 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب بجرأة ولطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 16-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك واعمل بحذر واهتم بالدقة وبدراسة كل خطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وقاوم رغبتك في التمرد على شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الدلو 16-10-2022 على الصعيد المهني

يوم مميز لمواليد برج الدلو، القمر في منزل العمل يمنحك نشاطا ويدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج الدلو 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية، وتوازن جيدا بين حياتك العاطفية والعائلية.

حظك اليوم برج الحوت 16-10-2022 على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتبدو ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 16-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.