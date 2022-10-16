أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 16-10-2022 في الأسواق المحلية

يبحث الكثير عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، في الأسواق المحلية، إذ تعتبر من أهم الأطعمة الغنية بالبروتين.

وفيما يلي، نرصد أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والتي جاءت كالآتي:

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية

وسجلت سعر الدواجن البيضاء في سلاسل المحلات التجارية الكبرى، لتكون كالتالي:

شاورما الدجاج 110 جنيهات.

رجر دجاج بسعر 100 جنيه.

فراخ شيش بسعر 119 جنيها

كفتة فراخ بسعر 94 جنيها

صدور فراخ بالعظم بسعر 95 جنيها

والبانيه فريش 100 جنيه.

سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري بسعر 51 جنيها

الفرخة الكاملة المتبلة بسعر 65 جنيها

دبابيس دجاج متبلة بسعر 60 جنيها

أجنحة دجاج تندوري بسعر 35 جنيها

دجاج اسكالوب بالبقسماط بسعر 108 جنيهات

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

وجاء سعر فرخ البط عمر يوم بـ15 جنيهًا، وفرخ البط الفرنساوي بسعر 24 جنيهًا، والبط المسكوفي سعرها 47 جنيها، والبط المولار بسعر 31 جنيها.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم كالآتي:

الكتكوت الأبيض عمر يوم سعر 4.5 جنيه.

الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيهات

الكتكوت الساسو عمر يوم 6 جنيهات

الكتكوت الأبيض عمر يوم 7 جنيهات

الكتكوت الفيومى 5 جنيهات.