أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 15-10-2022 في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، استقررا في الأسواق، دون تغيير منذ عدة أيام، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية.

وكشف رئيس الشعبة، لـ«الوطن»، عن تفاصيل أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر، في السوق المحلية، كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء في السوق المحلية

سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء نحو 33 جنيها في المزرعة.

سجل سعر الساسو اليوم نحو 39 جنيها.

سجل سعر الفراخ البلدي 47 جنيها للكيلو جرام.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم، في المحال التجارية الكبرى، كما يلي:

سجل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري نحو 51 جنيها.

الفرخة الكاملة المتبلة بسعر 65 جنيها.

دبابيس دجاج متبلة بسعر 60 جنيها.

أجنحة دجاج تندوري بسعر 35 جنيها.

دجاج اسكالوب بالبقسماط بسعر 108 جنيهات.

شاورما الدجاج 110 جنيهات.

برجر دجاج بسعر 100 جنيه.

فراخ شيش بسعر 119 جنيها.

كفتة فراخ بسعر 94 جنيها.

صدور فراخ بالعظم بسعر 95 جنيها.

البانيه فريش 100 جنيه.

أسعار البيض

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البيض لم تتغير أيضا رغم ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة غير مسبوقة.

تراوحت أسعار البيض اليوم بين 69 و70 جنيهًا للأبيض.

وصل سعر طبق البيض الأحمر إلى نحو 73 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق ما بين 75 جنيهًا و80 جنيهًا.

أسعار البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر البيضة اليوم في بعض المحال التجارية بين 2.50 و3 جنيهات.