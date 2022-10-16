وزير الصحة الألماني: قد نغلق مستشفيات في البلاد بسبب نقص الطاقة

كشف وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، عن توقعاته بإغلاق بعض المستشفيات في البلاد، عقب زيادة التضخم ووجود أزمة الطاقة، الذي يعتمد بنسبة 50% من الغاز فيه على غاز روسيا الاتحادية، وقطعته بدورها منذ بضعة أشهر بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

صعوبة إنشاء صندوق خاص

أضاف وزير الصحة الألماني، في مقابلة مع وكالة «ARD»: المستشفيات في وضع خاص، إذا لم نستجب برسعة وبشكل حاسم سيتم إغلاقها، كاشفا عن وجود لقاء بينه وبين وزير المالية، كريستيان ليندنر، من أجل الحديث عن إجراءات مساعدة المستشفيات دون وجود أي حديث لإنشاء صندوق خاص، موضحا: «لا يمكننا إنشاء صندوق خاص لكل قطاع».

مظاهرات مختلفة في أوروبا

وشهدت عدة عواصم أوروبية منها روما وبرلين وباريس وبراغ، مظاهرات غاضبة من ارتفاع الأسعار المختلفة وارتفاع أسعار الحياة واستيراد دول أوروبية الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انقطاع الغاز الروسي الذي تستخدمه موسكو كورقة ضغط على أوروبا التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بعد إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

بوتين يرى الغرب يريد إضعاف بلاده

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا أن الغرب يريد إضعاف بلاده على المدى البعيد ولكن بلده لن تستلم رغم هذه الضغوط التي تشمل عقوبات عسكرية واقتصادية من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وضم أقاليم

شهدت روسيا وأوكرانيا ضربات بداية الأسبوع المقبلة بعد أسابيع من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي إذا أصبح هناك تهديد لوجود دولته، وبعدها بأيام أعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية له بعد استفتاءات شعبية جاءت لصالح موسكو وسط رفض غربي لهذه الاستفتاءات وعدم الاعتراف بها.