طبيب في الكويت براتب 253 ألف جنيه.. وظائف شاغرة داخل مصر وخارجها

كشف موقع «فرصنا»، المعني بتوفير فرص عمل داخل مصر وخارجها، مجموعة من الوظائف الشاغرة، بعضها في الكويت والسعودية، وأخرى في عدد من المدن والمحافظات، منوهًا بمجموعة من الشروط، التي يتطلب توافرها في المتقدمين للوظائف.

واستمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، وهي على هذا النحو:

وظيفة مدير مبيعات عقارية

اسم الشركة East and West Development.

مقر العمل: القاهرة الجديدة- القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط- خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 8000- 10000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 2000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: الرتاج كيان المتحدة.

مقر العمل: الزقازيق- الشرقية.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة- المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس تكنولوجيا المعلومات- IT Engineer

اسم الشركة: سايبو فودز.

مقر العمل: المعادى- القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان- ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الحاسبات والمعلومات/ الذكاء الاصطناعي- تكنولوجيا المعلومات).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة محام شركات

اسم الشركة: انتجريتد فايننشيال جروب- حسام عبود وشركاه.

مقر العمل: مصر الجديدة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الاضافية: 1000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك- Graphic Designer

اسم الشركة: يونيتد تويز.

مقر العمل: الهرم- الجيزة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: الزيني جروب.

مقر العمل: طريق مصر إسكندرية الصحراوي- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان- ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 25 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الزراعة/ معهد تعاون وارشاد زراعي- الإنتاج النباتي)

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3300- 3500 جنيه مصري.

وظيفة مساعد صيدلي

اسم الشركة: صيدليات مصر.

مقر العمل: مدينتى - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة دكتور جلدية بالكويت

اسم الشركة: النهيل الطبى.

مقر التقديم للعمل: اشمون- الباجور- الشهداء- بركة السبع- المنوفية.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 دينار كويتي، ما يعادل 253272.13 جنيه مصري.

وظيفة مندوبين تسويق بالمملكة العربية السعودية

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الأول- التجمع الخامس- الرحاب- الساحل- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنتان- ‎8 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط- خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22- 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي، ما يعادل 15720 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500- 1000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس كهرباء مصاعد للعمل في السعودية

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو- الأزبكية- البساتين- التبين- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5- ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس مدني للعمل بالمملكة العربية السعودية

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الأول- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500- 6000 ريال سعودي، ما يعادل 314412.34 جنيه مصري.