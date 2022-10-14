تفاصيل وظائف الصرف الصحي بالقاهرة.. سحب ملفات التقديم غدا

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بعقود مؤقتة وعددها 77 وظيفة من سائق معدات ثقيلة، وسائق وفق الإعلان رقم 2 لسنة 2022، والمؤهلات المطلوبة لوظيفة سائق معدات ثقيلة الحصول على مؤهل متوسط مناسب ورخصة قيادة مهنية أولى، أما بالنسبة لوظيفة سائق المطلوبة فهي تشترط الحصول على رخصة قيادة مهنية ثانية، والمؤهل محو أمية أو ابتدائية أو إعدادية.

وأشارت الشركة برئاسة المهندس عادل زكي، رئيس مجلس الإدارة إلى أن إعلان الوظائف المطلوبة يخضع لعدد من الاشتراطات منها:

- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان القاهرة الكبرى.

- ألا يتجاوز عمر الفرد 35 عاما.

- اجتياز الاختبارات المقررة من شفوي وتحريري وعملي.

- اجتياز الكشف الطبي، والعمل بنظام الورديات بأي من مواقع الشركة.

مواعيد سحب الملفات

وأوضحت الشركة أن سحب ملفات التقديم لشغل وظائف الشركة يبدأ من غدًا السبت حتى الخميس الموافق 20 أكتوبر الجاري، من مقر مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس بجانب نزلة كوبرى أكتوبر، وباب سحب الملفات مفتوح من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا، ويتم تقديم الملف شامل كود التقديم للوظائف المعلنة من مقر سحب الملف في الفترة من السبت 22 أكتوبر حتى 27 أكتوبر الجاري، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات التي تقدم بعد المدة المحددة لذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف الصرف الصحي، أوضحت شركة الصرف بالقاهرة الكبرى أن الأوراق عبارة عن شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي، وصورة رخصة القيادة وبطاقة الرقم القومي والموقف من التجنيد، وصورتين شخصية وإيصال مرفق بالعنوان المثبت بالبطاقة.

ويتم متابعة الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات بالنسبة للمستوفين شروط التقديم على الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.