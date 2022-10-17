موسكو تقصف دنيبروبتروفسك الأوكرانية.. وكييف «دمرنا 3 صواريخ روسية»

قصف القوات الروسية، منطقة دنيبروبتروفسك بصواريخ جراد والمدفعية الثقيلة، وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في المنطقة، فالنتين ريزنيشنكو، عبر «تليجرام»، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 3 صواريخ لـ«موسكو».

وأشار «ريزنيشنكو» إلى إصابة صاروخ منشأة بنية تحتية للطاقة، أدت إلى اندلاع حريق، وكان مسؤول أوكراني، قال في وقت سابق، إن حريقًا هائلًا اندلع بمنشأة للطاقة في «دنيبروبترفسك» بعد قصفها بصاروخ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، إنّ الروس يعتقدون أن هذا سيساعدهم، لافتًا إللى أن القصف يظهر يأس موسكو، وفقا لما ذكره شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

من جانبها، قالت وزارة «الدفاع البريطانية»، إن «موسكو» تواجه مشاكل لوجستية كبيرة بعد تفجير «جسر القرم»، مشيرة إلى أن روسيا تركز على تعزيز انتشار قواتها في «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، التي ضمتها في وقت سابق، إلى أراضيها للحفاظ على الإمدادات.

500 مليون يورو شريحة مساعدات أوروبية سادسة لـ«كييف»

وفي أوروبا، يخطط وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»، في اجتماعهم بـ«لوكسمبورج»، للموافقة على شريحة جديدة من المساعدة المالية للجيش الأوكراني، تبلغ 500 مليون يورو، وإطلاق مهمة لتدريبه.

وبالشريحة السادسة من المساعدات الأوروبية لـ«كييف»، وصل إجمالي المساعدات العسكرية إلى 3.1 مليار يورو، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن هذه الأموال خصصها «صندوق السلام الأوروبي».

من جانبه، قال ممثل أوروبي، إن اجتماع «لوكسمبورج»، سيتخذ قرارًا رسميًا لإطلاق بعثة تدريب للجيش الأوكراني، مشيرًا إلى أن تدريب العسكريين الأوكران يمكن أن يبدأ في منتصف نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وصف في وقت سابق، علاقة بلاده و«الرياض» بأنها في أفضل مستوياتها منذ 30 عامًا.

انطلاق تدريبات«الظهيرة الثابتة» لـ«الناتو»

واليوم الاثنين، تنطلق تدريبات الردع النووي أو «الظهيرة الثابتة» لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بمشاركة 14 دولة ونحو 60 طائرة عسكرية، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وذكر حلف «الناتو» في بيان، أن «الظهيرة الثابتة»، ستجرى فوق شمال غربي أوروبا، في المجال الجوي لكل من «بلجيكا- بريطانيا» وفوق بحر الشمال، لافتًا إلى أنه لن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات، فيما ستصبح قاعدة «كلاين بروجل» البلجيكية، مركز التدريبات.