رئيس «قصور الثقافة» يعلن افتتاح مواقع الهيئة بسوهاج قريبا

تفقد المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، قصر ثقافة سوهاج، يرافقه ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ومسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وجلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، وذلك على هامش مشاركته في ملتقى فن الواو بقرية شطورة.

تطوير قصر ثقافة سوهاج

وتأتي الزيارة للوقوف على أعمال الإنشاء والتطوير للقصر، والتي بدأت في 2/5/2022، ويتكون من قصر ثقافة الطفل بالدور الأول، أما الدورين الثانى والثالث فيشملان قاعة نادي الأدب، والمكتبة العامة، وقاعة للفنون الشعبية والموسيقى العربية، قاعة نوادي التكنولوجيا والمعلومات، وقاعة المعارض، والمسرح، بالإضافة لمكاتب إدارة الفرع وقصر ثقافة سوهاج.

تطوير بيت ثقافة أخميم

كما تفقد «عطوة» بيت ثقافة أخميم بعد أعمال التطوير التي تمت به من خلال برنامج حياة كريمة، والتي بدأت في نوفمبر 2021 وانتهت في سبتمبر الماضي، لمتابعة إمداده بلوجيستيات إعادة التشغيل من أجهزة وأثاث تمهيدا لافتتاحه الفترة المقبلة، ويتكون البيت من ثلاثة طوابق تضم مكتبة عامة، ومكتبة طفل، وقاعة فنون تشكيلية، ونادى للعلوم، ونادي للتكنولوجيا والمعلومات، ونادي امرأة، وقاعة للأنشطة الفنية، وأعلن «عطوة» افتتاح كل المواقع الثقافية المطورة بسوهاج قريبا.

وفي سياق متصل شهد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أمس انطلاق فعاليات «ملتقى فن الواو» بقرية شطورة، التابعه لمركز طهطا من خلال فرع ثقافة ثقافة سوهاج والذي يستمر خلال الفترة من 14، 15 أكتوبر الجارى بقاعة مارفيلا بشطورة، بمشاركة أكثر من 25 شاعرا من سوهاج ومحافظات الصعيد، بحضور جماهيري كبير من أهالي شطورة وسوهاج.

وخلال الافتتاح تم تقديم عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج بقيادة الفنان محمد الرز، حيث قدمت الفرقة تبلوهات غنائية راقصة منها «التحطيب»، وأغنية وطنية بعنوان «مصر واحة فواحة»، والتي تفاعل معها الحضور، تلى ذلك أمسية شعرية، شارك فيها الشاعر محمد عمر أبوزيد الذي قدم فقرات الملتقى، والشاعر أحمد عمر إبراهيم والشاعر زين عبد الحكم، وتخللها فقرة فنية العزف على الربابة والتي تفاعل معها الحضور.