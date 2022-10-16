تامر عبدالمنعم يكشف خطة «السينما في الجامعة»: التدريب على فنون عناصر الفيلم

قال الفنان تامر عبدالمنعم، مدير الثقافة السينمائية، ومدير قصر ثقافة السينما، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه بصدد تنظيم مبادرة «السينما في الجامعة»، على غرار «ابدأ حلمك.. السينما بين ايدك» بالجامعات المصرية، في إطار التعاون بين الوزارات، تماشيًا مع توجيه من القيادة السياسية، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية، بما يحقق العدالة الثقافية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة، لبناء الإنسان المصري في ضوء استراتيجية 2023.

«السينما في الجامعة»

وأوضح «عبدالمنعم» في بيان، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية، بضرورة التعاون بين الوزارات، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عقدت عددًا من البروتوكولات مع الوزارات المختلفة، منها وزارة التعليم العالي، يتضمن نشر الثقافة السينما في الجامعة، من خلال تنظيم مشروع «السينما في الجامعة»، في الجامعات المصرية.

ويتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الورش التدريبية، تستمر كل ورشة 10 أيام، ومن المقرر أن تتضمن الورش التدريب على فنون عناصر الفيلم، منها تدريب على السيناريو والمونتاج والإخراج، وتصوير ورسوم متحركة، وهندسة صوتية وديكور، على أيدي متخصصين في مختلف المجالات، لتغطي الورش رحلة الفيلم، من الفكرة حتى السينما، كمدخل لصناعة السينما، ويهدف المشروع لتثقيف الطلاب سينمائيا وفنيا.

«ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك»

ويجرى حاليًا، التنسيق مع التعليم العالي، لإعدادات الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الورش، ومن المقرر أن تنطلق البداية من جامعة المنصورة في نوفمبر المقبل، ثم باقي الجامعات، في إطار هدف هيئة قصور الثقافة، بنشر الفنون المختلفة في القطاعات، التي تتميز بكثافة جماهيرية، لذلك ومن بعد هذه الورش، يتم بحث تنفيذ المشروع، وتقديم منهج سينمائي مع وزارات التربية والتعليم، من خلال المدارس الثانوية.

و«ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك».. مشروع قومي لراغبى دراسة السينما، وفنونها المختلفة، إذ يتناول المشروع، كل الجوانب الفنية لصناعة فيلم سينمائي، هذا ما يستهدفه المشروع، كما أنها متاحة لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، علما بأنه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.