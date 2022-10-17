محطة زابورجيا النووية خارج الخدمة بسبب القصف الروسي

أعلن مشغل محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، فصل المحطة عن مصدر الطاقة الخارجي، نتيجة القصف الروسي.

وأوضحت الشركة الأوكرانية التي تدير محطة زابوريجيا، عبر تليجرام، أنّ القوات الروسية أطلقت النار مرة أخرى على المحطات الفرعية للبنية التحتية الحيوية في الإقليم الخاضع لسيطرة أوكرانيا، ونتيجة لذلك تم فصل آخر خط اتصال بقوة 750 كيلو فولت من المحطة في العملية الانتقالية، بسبب انخفاض الجهد على المدى القصير، فضلا عن إيقاف المحول الاحتياطي لاحتياجات المحطة النووية الخاصة.

أوكرانيا تناشد المجتمع الدولي نزع السلاح من المحطة النووية

وأضافت الشركة في بيان عنها: «نناشد المجتمع الدولي مرة أخرى اتخاذ تدابير عاجلة لنزع السلاح من المحطة النووية في أقرب وقت ممكن، وسحب جميع الأفراد العسكريين الروس من أراضي المصنع وعودة السيطرة الكاملة لأوكرانيا على المحطة من أجل أمن العالم كله»، وذلك وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

محطة زابوريجيا النووية تقع تحت سيطرة روسيا

وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، «أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا» تحت سيطرة روسيا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، أعلنت روسيا عزمها وضع المحطة تحت سيطرة السلطات النووية الروسية.