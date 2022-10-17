حبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية.. ضُبطوا بـ75 طربة حشيش

أمرت جهات التحقيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، بعدما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبطهم في حملات أمنية.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالمضبوطات التي ضُبطت بحوزتهم، وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاط المتهمين الثلاثة في ترويج المواد المخدرة.

حملات لضبط المتهمين

ونجحت حملات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرة في استهداف المتهمين، بينهم 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا في الإسماعيلية، أبرزهم متهم له معلومات جنائية سابقة للاتجار في المواد المخدرة.

وتمكن الضباط من ألقاء القبض على المتهمين أثناء استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات، بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهم 50 طربة مخدر حشيش زنة 5 كيلو جرامات، و10 كيلو جرامات لمخدر الشادو، ومن بين المتهمين شخص حديث الخروج من السجون لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

كما ألقت حملة مكبرة القبض على عنصر إجرامي أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش زنة 2,500 كيلو جرام.

قانونية: عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للمؤبد

وقالت آيه عبد السلام، محامية، إن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل أحكامها إلى المؤبد، حال توافر أدلة التلبس والاتجار على نشاط واسع، أو جلب المواد المخدرة من الخارج أو زراعتها للاتجار بها.

وأضافت، أن وجود عناصر سبق لها الحبس في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، يعزز لدى المحكمة الحكم العقوبة المشددة، باعتبارها ليست المرة الأولى.