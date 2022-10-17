البطريرك الماروني يشارك في مؤتمر جامعة الدول العربية للتسامح والسلام

يشارك البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، في مؤتمر «التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي»، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، وينعقد يومي 17، و18 أكتوبر الجاري.

صلاة القداس الإلهي

كما يلقي البطريرك الماروني كلمته في المؤتمر حول التسامح في المسيحية ودوره في ترسيخ أسس السلام المجتمعي، وترأس البطريرك صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، بالقاهرة.

شارك في الصلاة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، التابعين للكنيسة المارونية بمصر، كما قدمت الأخت جوقة القديس يوسف مجموعة من التراتيل، بقيادة الخوري جورج خطار.

عظة البطريرك الماروني

حضر أيضًا السفير علي الحلبي، السفير اللبناني بمصر، والقنصل شربل نمر، القنصل اللبناني بالقاهرة، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، وأعطى البطريرك الماروني كلمة العظة بعنوان «لقاء المسيح الرب مع كل إنسان في حياته اليومية من خلال الرموز».