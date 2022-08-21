رئيس مرفق الكهرباء سابقا: ضبط التكييف على 25 درجة يرشد الاستهلاك

قدّم الدكتور حافظ سلماوي رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، روشتة لتقليل استهلاك الكهرباء، موضحًا: «يجب ضبط التكييف على 25 درجة بدلا من 18 و20 درجة، ولو درجة الحرارة 35 درجة نخلي التكييف على 25 درجة، حيث تعتبر 25 هي درجة الحرارة المريحة للإنسان».

ترشيد المياه هو ترشيد لاستهلاك للكهرباء أيضًا

وأضاف «سلماوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة «cbc»، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «يجب أن نفصل الأجهزة عند الانتهاء من استخدامها، كما أن ترشيد المياه هو ترشيد استهلاك للكهرباء، أي أنها مصلحة مزدوجة، لأن الكثير من الشقق تعتمد على طلمبات المياه لرفع المياه إليها، وبخاصة في العمارات المرتفعة».

وتطرق رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء للمواطنين الذين يتركون المنزل لفترة طويلة، مبينا: «لو كانت الفترة طويلة جدا نفصل الكهرباء تماما، أما إذا كانت فترة قصيرة زي المصيف، ممكن نسيب الثلاجات تعمل، عدا ذلك يفضل وقف كل الأحمال في البيت، من أجل ضمان الأمان والترشيد».

الترشيد ضرورة عالمية

من ناحيتها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن الترشيد أصبح ضرورة على مستوى العالم كله، لأن الكهرباء في أي دولة أمن قومي، وإذا لم يحدث هذا، فإننا سنعرض أنفسنا لمشكلات كثيرة أهمها فاتورة الكهرباء التي قد تُقدر بآلاف الجنيهات، أما الإعلامية منى عبد الغني، فقالت «ترشيد استهلاك الكهرباء يجب أن يكون سلوكا حضاريا، لازم نقلل الاستهلاك على قد ما أقدر وأخلي التكييف 25 درجة عشان يبقى موفر، وخلوا بالكم إن الكاتل أكتر حاجة بتسحب كهرباء».