تراجع في عوائد السندات الفرنسية وانخفاض الدولار مقابل الإسترليني

تراجع عائد السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات، وانخفض العائد على OAT الفرنسي لمدة 10 سنوات إلى ما دون 2.9٪ في منتصف أكتوبر، متتبعًا تراجع عائدات السندات الأوروبية حيث أدى انعكاس السياسة المالية في المملكة المتحدة إلى تخفيف المخاوف من التخفيضات الضريبية غير الممولة واستعادة بعض الثقة مؤقتًا في الديون الحكومية.

فك بعض السندات التي تبلغ 5 تريليون يورو

ووفقا لموقع tradingeconomics، ظلت عائدات OAT لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوى لها في 10 سنوات عند 3% الذي سجلته في 12 أكتوبر، حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي الإشارة إلى التشديد النقدي، وكان عضوا مجلس الإدارة، Knot و Nagel ، آخر من درس التضييق الكمي، ما جعل قضية فك بعض السندات التي تبلغ 5 تريليونات يورو من الميزانية العمومية للبنك المركزي.

فيما ضعف الدولار في جميع المجالات، اليوم، ووصل إلى أدنى مستوى حول مستوى 113 مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق التي عانت مؤخرًا من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، والتضخم المرتفع بعناد، وتشديد الأوضاع المالية، وكان نشاط البيع الأكثر وضوحًا مقابل العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة

كما انخفض الدولار بشكل حاد مقابل الجنيه الإسترليني حيث سجل سعر الجنيه البريطاني 1.3 دولار، وذلك بعد أن قلب المستشار الجديد، جيريمي هانت، معظم الميزانية المصغرة، مما طمأن الأسواق بأن المملكة المتحدة ستعود إلى مسار اقتراض أكثر استدامة، ومع ذلك، مع ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة، يبدو من غير المحتمل للغاية أن يكون هناك توجهًا حذِر من الاحتياطي الفيدرالي.

وكان البنك المركزي الأمريكي يطمئن الأسواق بأنه سيُبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لخفض التضخم إلى هدفه 2%، والذي بدوره من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الزخم الصعودي للدولار.