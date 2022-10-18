أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الفراخ البيضاء دون تغيير اليوم، وفق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لافتا إلى أن الأسعار كما هي منذ أسابيع.

وقال عبدالعزيز، إن أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة تتراوح اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، بين 32 و33 جنيهًا للكيلو.

وذكر رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في القاهرة، أبرز أسعار الفراخ ومشتقاتها، في حديثه الخاص لبوابة الوطن.

أسعار الفراخ البيضاء

ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بالأسواق بين 37 و38 جنيهًا، بحسب المنطقة، مشيرا إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة من المفترض أن يصل إلى 37 جنيهًا حتى لا يخسر المربيين والتجار، وفق قوله، مشيرا إلى وجود أزمة في قطاع الدواجن ومشتقاتها تهدد بخروج عدد كبير من المربينمن المنظومة، بسبب عدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعاره.

ويتراوح متوسط سعر كرتونة البيض بين 70 و80 جنيهًا بالمزرعة، ويصل للمستهلك بمتوسط 85 جنيهًا.

أسعار الفراخ في الأسواق

وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق والمحال التجارية اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر كما يلي:

وصل سعر شاورما الدجاج إلى 110 جنيهات.

برجر دجاج بسعر يصل إلى 100 جنيه.

فراخ شيش بسعر يصل إلى 119 جنيها.

وصل سعر كفتة فراخ إلى 94 جنيها.

صدور فراخ بالعظم بسعر يصل إلى 95 جنيها.

وسعر البانيه فريش يصل إلى 100 جنيه.

وصل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري اليوم إلى 51 جنيها.

وصل سعر الفرخة الكاملة المتبلة إلى 65 جنيها.

وصل سعر دبابيس دجاج متبلة بسعر يصل إلى 60 جنيها.

وصل سعر أجنحة دجاج تندوري إلى 35 جنيها.

وصل سعر دجاج اسكالوب بالبقسماط إلى 108 جنيها اليوم.