حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالهدوء وقلة الحديث إلا للضرورة أو في أمر يتطلب منه ذلك، ويعتقد من يراه أنه هادئ ولا يقدر على التعامل مع الناس ولكنه سرعان ما يبدي رأيه في الأمور التي تتطلب ذلك ويكون رأيه حكيما وهادئا وعقلانيا أيضا، لذا يمكن اللجوء إليه لاستشارته في مختلف الأمور أو القرارات التي تكون في حيرة منها، وهو صديق جيد يقف بجانب أصدقائه ولا يتأخر عن تقديم المساعدة لأي شخص، كما أنه رومانسي يحب العائلة ويشارك محبوبته جميع تفاصيل حياته ويسعى للابتكار والتجديد والبعد عن الحياة الروتينية التي تصيبه بالملل.

وفي السطور الآتية، نعرض لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط التي يتعرض لها مواليد برج القوس منذ فترة إلا أن الوضع يتحسن اليوم وتعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية التي تشعرك بالسعادة الكبيرة، وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ اليوم وهو ما يدفعك لإظهار مواهب جديدة تلفت بها انتباه من حولك وتبدو ساحرا وتجذب الجميع، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.