حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي شخص عقلاني ولكن به عاطفة كبيرة تجعله يتحسس من الأمور حوله ولا يحب أن يرى غيره حزينا ويسعى بكافة الطرق إلى تقديم الدعم له وإدخال السرور على قلبه، كما أنه شخص رومانسي كثيرا ويخلص لمحبوبته مادام وقع في الحب فهو يحب أن يعيش حياة مستقرة يشوبها التفاؤل والتفاهم والراحة والود، وعلى المستوى المهني فهو يسعى للوصول إلى النجاح والحفاظ عليه وتحقيق مستوى مادي مستقر يستطيع أن ينفق فيه على أسرته ويوفر احتياجاتها ويجد رفاهية لهم أيضا.

وفي السطور الآتية، نعرض لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل المدخرات اليوم مما يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، كل ما عليك هو دراسة قراراتك جيدا قبل اتخاذها، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب جدا لكي تقترب ممن تحب وعليك أن تعامله بلطف، وفق عبير فؤاد، لافتة إلى أن اليوم مناسب أيضا لإصلاح علاقاتك التي يشوبها الخلافات والتوتر منذ فترة.