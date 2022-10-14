«فضل ونعمة» في صدارة شباك التذاكر السعودي.. وخروج «عمهم» من القائمة

تصدر فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، صدارة شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأول بدور السينما، ليزيح فيلم الرعب «Smile» إلى المركز الثاني بدلًا من المركز الأول الأسبوع الماضي، وفقًا للحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»: «يدخل فيلم فضل ونعمة الـ Top 5، ويتصدرها في أول أسبوع عرض له في صالات السينما السعودية».

وجاء في المركز الثالث فيلم «The Woman King»، وهو مستوحى من الأحداث الحقيقية التي حدثت في مملكة «داهومي»، إحدى أقوى دول أفريقيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أما في المركز الرابع جاء فيلم الدراما التاريخية «Amsterdam»، وتراجع فيلم «Ticket To Paradise» من المركز الثاني الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس هذا الأسبوع.

خروج «عمهم» و«الهيبة» من قائمة الـ «TOP 5» لشباك التذاكر السعودي

وخرجت مجموعة من الأفلام من قائمة الـ «TOP 5» الأسبوعية للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي، ومن بينها فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها من القائمة منذ شهر يوليو الماضي، كما خرج فيلم «الهيبة» إخراج سامر برقاوي، من القائمة بعد أسبوع واحد فقط جاء فيه بالمركز الثالث، كما شهد أيضًا خروج فيلم «Avatar»، للمخرج جيمس كاميرون.