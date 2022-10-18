سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في مصر

انخفض الدولار مقابل الجنيه الإسترليني أمس الإثنين الموافق 17 أكتوبر، حيث سجل سعر الجنيه البريطاني 1.3 دولار، ويتابع المواطنون والمستثمرون أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري بشكل مستمر لأهميتها في التأثير على مختلف الأسعار.

وتقدم «الوطن» سعر الدولار في البنوك المختلفة في إطار الاهتمام بمتابعتها في بنك مصر والأهلي والمصرف المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغيرها على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجلت العملة الأمريكية سعر 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيها للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأمريكية نحو 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجلت العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجلت العملة الأمريكية نحو 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجلت العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول 19.64 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع وذلك حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.