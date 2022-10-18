نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق بحظيرة بملوي.. لا إصابات بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في حظيرة لتربية المواشي في عزبة مهران، التابعة لقرية الروضة بمركز ملوي جنوب المنيا، ما أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية دون أضرار أو إصابات بشرية.

اندلاع حريق بعزبة مهران في ملوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، باندلاع حريق محدود بعزبة مهران التابعة لقرية الروضة.

نفوق 5 رؤوس ماشية

وبانتقال قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والإسعاف تم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وبالفحص تبين نشوبه بحظيرة لتربية المواشي ملحقة بمنزل مواطن يدعى خليفة صابر، مزارع، وتم إخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية.

وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت المنيا أمس اشتعال النيران في أتوبيس نقل جماعي وسيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل رأس غارب، وذلك بعد وقوع حادث تصادم بينهما، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 8 آخرين تم نقلهم لمستشفي بني مزار لتلقي العلاج.