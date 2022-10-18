إصابة شخص صدمه قطار أثناء العبور من مزلقان منيا القمح بالشرقية

تعرض شخص أمام مزلقان السكة الحديد أثناء مروره في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لإصابات وجروح نتيجة اصطدامه بالقطار المار، بينما كان يعبر من مكان غير مخصص للمارة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسى، يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول المدعو «عاطف. ع م»، ويبلغ من العمر 58 عامًا، من أهالي قرية أبو طوالة التابعة لدائرة مركز منيا القمح، مصابًا بكدمات وإصابات وجروح نتيجة اصطدامه بالقطار.

قوة أمنية تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية من رجال مركز شرطة منيا القمح إلى مخل الواقعة، وبعد التحريات أفادت أن المدعو الذي أصيب جراء اصطدامه بالقطار كان يمر من مكان غير مخصص للمارة، من مزلقان القطار، فنتج عن ذلك إصابته بجروح وكدمات، وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

نقل المصاب للمستشفى

وأبلغ الأهالي في محيط الحادث الإسعاف التي دفعت بسيارة إلى محل الحادث، فيما جرى نقل المواطن المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية.

إخطار النيابة العامة

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق لمباشرة التحقيقات، في واقعة إصابة شخص خمسيني جراء مصادمته بقطار في مدينة منيا القمح بالشرقية.