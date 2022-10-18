مصادرة 15 شيشة وتحرير 62 مخالفة في حملة لإزالة الإشغالات بالقليوبية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة وتحسين مستوى النظافة متابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية، استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في مدن بنها وكفر شكر.

وتضمنت الحملة المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن بنها وكفر شكر ومنطقة وابور الثلج وشارع فريد ندا ومنطقه الحرس الوطني بمدينة بنها وشارع جمال عبد الناصر وجانبية كفر منصور وشارع عبد المنعم رياض بمدينة كفر شكر.

تحرير 40 محضر إشغال طريق

وتمكنت الحملة من تحرير 40 محضر إشغال طريق، ومصادرة 15 شيشة، وتحرير20 محضر مخالفة لقرار الغلق لمحال تجارية، وتحرير2 محضر لورش، كما تم مصادرة 7 موازين من الباعة الجائلين وعدد 2 أنبوبة بوتاجاز، بالإضافة إلى 20 حالة إزالة فورية لباعة يفترشون الطرق، وإزالة 2 كشك على طريق بنها كفر شكر دون تراخيص، ومحال تجارية تستغل أرصفة المشاة في عرض منتجاتهم، وكراسي وأنابيب وشماسي وعربات كارو، وتم مصادرة كافة المضبوطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مواجهة كافة صور الإشغالات بالقليوبية

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل شرطة المرافق ومسؤلي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع لعدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجها بتكثيف حملات النظافة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.