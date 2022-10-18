حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد البعض أن السمات الرئيسية للإنسان مثل العصبة والاتزان، والاندفاع أو التأني تتحدد في تاريخ ميلاد الشخص، حيث ينتمي لواحد من الأبراج السماوية الـ12.

أوضحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 18-10-2022 على الصعيد المهني

أما حظك اليوم لمواليد برج الحمل: الفلك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا، وقد يجمعك بالزملاء والأهل نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.

حظك اليوم برج الحمل 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك، وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

حظك اليوم برج الثور 18-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الثور 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك، وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تتكلم بثقة، وتراعي مشاعر المحيطين بك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويدفعانك لتخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج السرطان 18-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم برج السرطان 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم، وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد 18-10-2022 على الصعيد المهني

تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 18-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وبتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج العذراء 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الميزان 18-10-2022 على الصعيد المهني

يدعمك أناس مخلصون وتقوم بتنمية أعمالك وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم برج الميزان 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بأجواء حلوة وعلاقات موفقة ومتوافقة.

حظك اليوم برج العقرب 18-10-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك، ولا تتسرع في خياراتك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بأن تتوخى الحيطة والحذر، ولا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج القوس 18-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يدفعك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

حظك اليوم برج الجدي 18-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، فقط ادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 18-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الدلو 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. قاوم ما بداخلك من شكوك ومخاوف، وانتبه كي لا تبتعد عمن تحب.

حظك اليوم برج الحوت 18-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية، وتقوم بما عليك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحوت 18-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.