تشييع طالبة دهسها «ميني باص» في المنصورة.. وأمها: «مع السلامة يا عروسة»

في مشهد حزين، وعيون لا تتوقف عن البكاء، شيع الآلاف من أهالي قرية شاوة في مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، خلود إيهاب سلامة حامد، 19 سنة، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، والتي توفيت في حادث وهي عائدة من الجامعة، بعد أن دهسها «ميني باص» حال عودته إلى الخلف في موقف «سندوب»، وحاول السائق إنقاذ حياتها، وتوجه بها على الفور إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة هناك.

وخرجت جنازة «خلود» من مسجد الأربعين بقرية شاوة، وأدى أهالي القرية وزملاء المتوفاة صلاة الجنازة عليها، ثم توجهوا بها إلى مثواها الأخير وسط حالة من البكاء، وترديد هتافات «لا إله إلا الله».

والدتها: مع السلامة يا عروسة الجنة

ووقفت أمها في الجنازة، وهي تردد: «مع السلامة يا عروسة الجنة، كنت فرحانة بالكلية روحتي الجنة يا خلود».

بلاغ بوقوع الحادث

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، يفيد بوفاة طالبة بكلية التربية الرياضية، بعد أن دهسها ميني باص في موقف سندوب.

وانتقلت مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «خلود إيهاب سلامة حامد، 19 سنة، طالبة بالفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، إذ دهسها «ميني باص» أثناء رجوعه للخلف، وهو ما أكده شهود العيان.

شهود يروون تفاصيل الحادث

وتحفظت مباحث أول المنصورة على سائق الميني باص لحين العرض على النيابة العامة. وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.