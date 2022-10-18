برلمانية تشيد بحملة «المتحدة» للتوعية ضد المخدرات: تنشر الوعي

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إطلاق الشركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تمثل السلاح الأقوى بكل ما تشملها سواء تليفزيون أو صحافة، أو مواقع للتواصل الاجتماعي؛ لمواجهة الظواهر السلبية داخل المجتمع، فضلا عن دورها الرئيسي في عملية نشر الوعي بين المواطنين، والوصول إلى كافة فئات وأطياف المجتمع عبر أنواعها المختلفة، وذلك للتصدي لأي ظاهرة سلبية داخله تهدد سلامة المواطنين.

وقالت الهريدي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قضية المخدرات من القضايا الحيوية والهامة التي تحتاج بشكل مستمر إلى عمل حملات التوعية في جميع ربوع الجمهورية، لا سيما في المناطق الشعبية والنائية، التي تكثر فيها تجارة تلك المواد المخدرة، والتي أودت بحياة كثير من الشباب، سواء من خلال التعاطي، أو ارتكاب الجرائم البشعة تحت تأثير المخدرات، لافتة أن مثل هذه الحملات ستساهم بشكل كبير في رفع درجة الوعي لدى المواطن، ومن ثم سيكون قادر على إحكام عقله وعدم خضوعه لتأثيرات المواد المخدرة.

دور حملة المتحدة لرفع الوعي بمخاطر المخدرات

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه الحملة سيكون دورها الوصول إلى كل بيت مصري، بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات والأضرار الناجمة عنها، في تدمير الشباب وأسر بأكملها.

وتوجهت بالشكر إلى الشركة المتحدة على الحملات التوعوية التي تطلقها بصفة مستمرة لمواجهة السلبيات التي انتشرت داخل مجتمعاتنا، مشيرة إلى أن حملة التصدي للشائعات وكذلك حملة توعية بالمخدرات، فكلاهما لا يقلان أهمية عن بعضها وسيكون لهما اثر كبير في التصدي السلبيات والمخاطر التي تواجه شبابنا.