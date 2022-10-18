حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسماعيلية.. سقط بـ500 جرام هروين

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على رأسها مخدر الهيروين، بعد القبض عليه بكمية كبيرة مجهزة للبيع.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة معه، وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول نشاطه الإجرامي، الذي عاد لممارسته فور الخروج من السجن حديثا.

500 جرام هروين

كان ضباط مكافحة المخدرات، قد تابعوا نشاط المتهم بعد خروجه وعودته للعمل، مع بعض التشكيلات العصابية للاتجار في المواد المخدرة، بشراء كميات كبيرة وتجهيزها لبيعها على صغار التجار والمدمنين.

ونجحت حملة مكبرة في استهداف المتهم، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين موزعين على «تذاكر» ومجهزة للبيع.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

وكثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من نشاطها خلال الأشهر القليلة الماضية، لضبط تجار مواد المخدرة ومروجيها والعاملين على إعادة تدويرها وتصنيعها ونجحت في توجيه ضربات أمنية شديدة لهم.

وتمكنت من ضبطت 3 مصانع لإعادة تدوير المخدرات، بينها اثنين في مركز ومدينة فايد ومصنع في القنطرة، وضبطت كميات كبيرة من الهيروين تجاوزت قيمتها 300 مليون جنيه.