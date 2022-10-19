«جروب العيلة» يجمع صفاء جلال وسميحة أيوب بعد 24 عاما من «الضوء الشارد»

عبّرت الفنانة صفاء جلال، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل جروب العيلة، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتأكيدها أنه من الأعمال الدرامية التي توجه لمختلف الأجيال وصغار السن، خصوصًا وأنه يدور في إطار اجتماعي لايت، وذلك حسب تصريحاتها لـ«الوطن».

وأشارت إلى أن كواليس التصوير مليئة بالتفاهم والاحترام بين كل فريق العمل «في اللوكيشن كأننا أسرة واحدة بالفعل، الأجواء لذيذة جدًا وإن شاء الله نتمنى أن ينعكس ذلك أمام الكاميرا ويظهر هذا الحب والتفاهم على الشاشة، وهناك نجوم كبار وشباب ووجوه جديدة، الأمر الذي يضفي الخبرة والحيوية على هذا العمل».

صفاء جلال تلتقى مع سميحة أيوب بعد «الضوء الشارد»

وعن تعاونها مع سيدة المسرح العربي سميحة أيوب خلال «جروب العيلة» قالت صفاء جلال، إنها سعيدة بالعودة مجددًا للتعامل مع الفنانة القديرة التي تتعلّم منها الكثير على المسوتيين الفني والشخصي، حيث سبق والتقيا سويًا خلال أحداث مسلسل الضوء الشارد قبل نهاية التسعينيات من القرن الماضي، مضيفة بقولها: السيدة سميحة أيوب فنانة ذات ثقل كبير، من يجلس معها يعرف معنى التواضع والعظمة والحب في وقت واحد.

مسلسل جروب العيلة اجتماعي

وأشارت إلى سعادتها كذلك بالتعاون مرة أخرى مع المخرجة منال الصيفي، حيث سبق وتعاملت معها من خلال مسلسل «الهلالي سلالم» عام 2012، وتتميز بالتعاون وإدارة الممثلين بشكل جيد وإخراج المواهب المدفونة.

وأوضحت صفاء جلال، أنها بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل جروب العيلة منذ عدة أيام، متوقعة الانتهاء خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه أحداثه اجتماعية تناقش مشاكل الأسرة واختلاف الأجيال بشكل لطيف وممتع.

مسلسل جروب العيلة بطولة أحمد سعيد عبدالغني، سميحة أيوب، صفاء جلال، رشا المهدي، حسام فارس، حنان سليمان، معتز حسين، علاء عرفة، ترنيم، جيهان الشماشرجي، تأليف منة فوزي وهند عبدالله، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي.