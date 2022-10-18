خريطة أماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الفترة المقبلة.. اعرف درجات الحرارة

يهتم المواطنون خلال تلك الفترة الجارية، بالبحث عن أخبار الطقس وخريطة أماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما أوضحه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة منذ قليل، بشأن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

جاءت خريطة أماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الفترة المقبلة، وفق لما جاء في بيان الأرصاد كما يلي:

خريطة أماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الفترة المقبلة

وكشف خبراء الأرصاد، أن خريطة أماكن سقوط الأمطار في مصر تتوقف الخميس، حيث يستمر سقوط الأمطار غدا الأربعاء وتعود الأجواء إلى الاستقرار الخميس.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30- 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتسقط أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية بنسبة 20% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.