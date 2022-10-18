العثور على جثة شاب بجوار شريط السكة الحديد في السنبلاوين بالدقهلية

عثر أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية بالقرب من شريط السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير مديرية أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز مدينة السنبلاوين العقيد أحمد الجميلي، بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شريط القطار الخاص بمدينة السنبلاوين.

التعرف على هوية صاحب الجثة

وانتقلت مباحث السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وبالتحري تبين أنها لشاب يدعى «أحمد عبد العزيز محمد»، يبلغ من العمر 25 عاما، من سكان حي البستان بمدينة السنبلاوين، ويعمل سائق سيارة نقل.

نقل الجثة لمشرحة السنبلاوين العام

وأكد شهود عيان أنهم وجدوا جثة خلف المحال المتواجدة بجوار شريط القطار، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، ومازالت التحقيقات مستمرة حول الواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.