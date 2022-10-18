أسماء ضحايا سقوط سيارة من أعلى معدية نيلية بالمنيا.. «رجل وزوجته وابنتهما»

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيب الزوج إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى سطح معدية نيلية أثناء العبور بين البر الشرقي والغربي أمام قرية الشيخ حسن بشرق النيل في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء.

سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية في مطاي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن سقوط سيارة ملاكي من أعلى سطح معدية في نهر النيل أمام قرية الشيخ حسن، ونتج عن ذلك مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط السيارة رقم «8941 ن ك ر» ملاكي، وكانت تعبر نهر النيل قادمة من البر الغربي ومتجهة إلى البر الشرقي في اتجاه قرية الشيخ حسن.

مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج

وأسفر الحادث عن مصرع «ولاء علي غانم» 45 عاما، ربة منزل، وابنتها «نوهان عبد الحميد»، 12 عاما، طالبة، ويقيمان بقرية أبوعزيز التابعة لمركز مطاي، فيما أصيب «عبد الحميد محمود»، 51 عاما، قائد السيارة الملاكي، زوج الأولى ووالد الثانية، وتم نقله إلى مستشفى مطاي العام لتلقي العلاج.

وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثتي الضحيتين في المجرى المائي لنهر النيل، وتم انتشال السيارة الغارقة، فيما تتابع جهات البحث الجنائي ظروف وملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.