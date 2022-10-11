«مترو الأنفاق» يعلن حالة الطوارئ استعدادا لفصل الشتاء وتساقط الأمطار

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة رفعت حالة الطوارئ، استعدادا لفصل الشتاء، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني تخضع لأعمال الصيانات الدورية، للحد من الأعطال، والحفاظ على حركة مسير القطارات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.

تخفيض سرعات القطارات تزامنا مع تساقط الأمطار

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الشركة استعدت جيدا لبداية فصل الشتاء، حيث سيتم تخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية حال تساقط الأمطار، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات بالخطين الأول والثاني، لافتا إلى تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تأخر حركة مسير القطارات، موضحا أنه سيتم تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الحاجة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، حال تساقط الأمطار، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدا أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، تزامنا مع تسيير الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، منوها إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية في القطارات

وأشار عبدالهادي، إلى فرض غرامة قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات عدم ارتداء الكمامات الطبية، للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تعليمات بتطهير المحطات ذات الكثافات العالية كل ساعة، لمواجهة الفيروس، وحفاظا على أرواح وسلامة الركاب.