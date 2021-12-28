كلية علوم جنوب الوادى تناقش «مكافحة الفساد» في ندوة بالجامعة

نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، ندوة عن «مكافحة الفساد»، ضمن أنشطة النادي البيئي بالكلية، وتحت إشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، عميد كلية العلوم، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بمكافحة الفساد، وفي إطار الخطة التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة.

وبحسب بيان الجامعة، بدأت الندوة بترحيب من الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، بالدكتور عباس مصطفى عباس بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، لمشاركته في الندوة.

النوبي: القيادة السياسية تكافح الفساد بأنواعه

وتحدث الدكتور محمود النوبي آدم، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مقدما الشكر لإدارة النادي البيئي بالكلية، وهم الدكتور أبوبكر هريدي مدرس بقسم الكيمياء ورئيس النادي، وسهام علي مبارك، مدرس مساعد بقسم علم الحيوان ومسئول النشاط بالنادي، على تنظيم تلك الندوة في مثل تلك الظروف التي تدعم فيها القيادة السياسية مكافحة الفساد بأنواعه.

وتناول الدكتور عباس مصطفى، مفهوم الفساد وصوره المختلفة، والفساد في مؤسسات التعليم العالي وكيفية محاربته، ودور القيادة السياسية في دعم مكافحة الفساد، ودور الإدارة العليا في الجامعة في مكافحة الفساد ودور الأفراد داخل كل مؤسسة في مكافحة الفساد.

الندوة تستهدف القيادات الأكاديمية والإدارية بالكلية

واستهدفت الندوة القيادات الأكاديمية والإدارية بالكلية، حيث حضر الندوة، وكلاء ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

واختتم الندوة الدكتور محمود النوبي آدم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موجها الشكر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة لدعمه لإقامة مثل تلك الندوات لزيادة مستوى المعرفة لدى منسوبي الجامعة في هذا الصدد، وكذلك قدم الشكر للدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على دعمه النادي البيئي بكلية العلوم في إطار تنفيذ خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.