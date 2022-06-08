مصرع طفل سقط من الطابق الثاني أثناء اللهو بسوهاج

طفل ذو أربعة أعوام يقف بشرفة منزله، يلعب ويلهو ويشاهد الشارع والمارة، ولكن لم يستمر لهوه كثيرا، حيث اختل توازنه ليسقط من شرفة الطابق الثاني بمنزله جثة هامدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطار من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول الطفل «نصحي ت م» 4 أعوام ويقيم دائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي «جثة هامدة» ادعاء سقوط من علو.

سقط أثناء لهوه من شرفة الطابق الثاني

وبسؤال والده أفاد المدعو «توفيق م ر» 45 عاما استورجي ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج بأنه أثناء قيام نجله باللهو بشرفة منزله بالطابق الثاني بمركز جرجا بمحافظة سوهاج اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، حيث سمع هو وزوجته صوت إرتطدام قوي بالشارع عقب منتصف ليل اليوم، وعند استبيان الأمر وجد صرخات الجيران، بإصابة طفلة حيث وجد نجلة ملقي وسط بركة دماء أسفل شرفة المنزل، بينما أشارت شقيقته أنها شاهدت شقيقها لآخر مرة أثناء لهوه بشرفة المنزل، ليسرع الأب وزوجته وشقيقته لنقل الطفل لمستشفي جرجا المركزي لإسعافه ويتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية

وقد نفى الأب الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.