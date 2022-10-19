الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى.. «احذر فيصل والبحر الأعظم»

وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة مرورية لإزالة أي كثافات وتسيير الحركة المرورية فى الشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى، ورفع أي أعطال من الطريق، بالتزامن مع أوقات توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.

ضبط المخالفات المرورية

وانتشرت الخدمات المرورية في الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط المخالفات المرورية، وتجاوز السرعة المقررة، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط السائقين من متعاطى المواد المخدرة، كما انتشرت الرادرات على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعة.

الحالة المرورية

وحول الحالة المرورية، اليوم الأربعاء، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن هناك شوارعًا وطرقًا رئيسية شهدت تباطئ في الحركة، وهي شارع السودان وفيصل اتجاه الجيزة والهرم ونزلة البحر الأعظم حتى منطقة الدقي.

أما بالنسبة إلى الشوارع التي شهدت انتظامًا في الحركة المرورية، لفت الإدارة العامة للمرور إلى أن ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو وأعلى مناطق الزمالك، شهدوا انتظامًا في الحركة المرورية، محذرين في الوقت نفسه من الكثافات المرورية في شوارع خاتم المرسلين والبحر الأعظم، وفى المنطقة أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان.

وحول الحالة المرورية أعلى محور صفط اللبن، فظهرت كثافات مرورية بإتجاه الطريق الدائري وحتى شارع السودان، وكوبري عباس، وكوبري الجامعة وكوبري الجيزة المعدني، وأعلى الطريق الدائري بالمرج، وشارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي.