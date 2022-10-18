ضبط 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار داخل منزل في الجيزة

ورد بلاغاً للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة يفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

أمراللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض وملابسات الواقعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بقيادة العميد محمد مختار وبالفحص تبين أن العقار محل الواقعة مكون من طابق ارضـي علـي مساحة ١٢٠ متر وبه حفرة قطرها ١٠٠ سم و عمق ۱۰ متر كما تأكد رجال المباحث من تنقيب المتهمين عن الآثار.

ضبط المتهمين ومواجهتهم بإرتكاب الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز الصف من إلقاء القبض على كل من عاطل يبلغ من العمر 49 سنة و شقيقه سن 46 عاطل و 3 أشخاص آخرين وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار باستخدام الادوات المضبوطة وان الاول والثاني استقدما باقي المتهمين للتنقيب معهما جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.