«الداخلية»: تحرير 1886 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددًا من المخالفات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، إذ حررت عدد 1886 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع سيارات ودراجات متهالكة

وشنّت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكبرة، وتمكنت من رفع عدد 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما ضبطت عدد 1121 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم إرتداء الخوذة بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ونص قانون المرور الجديد على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وهى «سحب الترخيص لفترة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، كما تقع عقوبة على صاحب المخالفة بالحبس فترة تصل لـ6 أشهر، وتقع على صاحب المخالفة غرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو تقع عليه إحدى العقوبتين السابقتين بالحبس أو الغرامة».