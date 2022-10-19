رئيس صندوق التنمية الحضرية: استمرار أعمال تطوير 79 منطقة غير مخططة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه جار العمل خلال هذه الفترة على تطوير نحو 79 منطقة غير مخططة، بمساحة إجمالية تقترب من 10 آلاف فدان، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

من أبرز المناطق غير المخططة الجاري العمل عليها بولاق أبو العلا والخصوص

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن من أبرز المناطق غير المخططة الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة، منطقتي بولاق أبو العلا والخصوص، بالإضافة إلى عدد من المناطق غير المخططة الأخرى داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، بينها: «الدقهلية، دمياط، المنيا، السنبلاوين، بلقاس، الفيوم، الوادي الجديد، شمال سيناء»، بالإضافة إلى 7 مناطق غير مخططة بالبحر الأحمر.

وأضاف «صديق»، أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يعد واحدا من أهم المشروعات التي يجري العمل عليها خلال هذه الفترة، حيث تبلغ مساحة المناطق غير المخططة نحو 160 ألف فدان، بإجمالي 226 مدينة، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

مساحة المناطق غير المخططة 160 ألف فدان بإجمالي 226 مدينة

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن الهدف من مشروع تطوير المناطق غير المخططة يتمثل في استغلال المناطق الفضاء المملوكة للدولة، واستخدامها مرة أخرى في مشروعات مختلفة، سواء سكنية أو غيرها من الأنشطة.

وأوضح «صديق» أنه جرى الانتهاء حتى الآن من تطوير 4600 فدان، بإجمالي 56 منطقة غير مخططة داخل عدد من المحافظات، وجار العمل خلال هذه الفترة داخل أكثر من مشروع، منها إعادة إحياء القاهرة التاريخية، تطوير حدائق الفسطاط، تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، وغيرها من المشروعات المختلفة داخل معظم محافظات الجمهورية.