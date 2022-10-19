«القابضة للمياه»: طوارئ بالمحافظات الساحلية والدلتا لمواجهه سقوط الأمطار

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الساحلية والدلتا، رفع حالة الطوارئ؛ لمواجهة سقوط الأمطار لسحب تجمعات المياه أسفل الكباري والطرق أول بأول.

وشهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على مختلف مناطق المحافظة، زادت شدتها إلى متوسطة على محور المحمودية وكفر عبده ومحيط محطة التنقية الغربية وأصبحت غزيرة بمنطقة غرب ومحيط محطة التنقية الشرقية، كما كانت على فترات متفرقة من الساعة 3 صباح اليوم حتى الساعة 4.20، ولم تتسبب الأمطار في أي تجمعات للمياه.

التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار

وكشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، اليوم الأربعاء، تمركز 122 سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة؛ للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار مطالبة المواطنين في حالة وجود أي شكوي الإبلاغ علي رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من جانبه، أصدر الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات العاجلة استعدادا لموسم الشتاء مع حصر جميع الأماكن الأكثر تجمعًا لمياه الأمطار بكافة المراكز والمدن والقرى ومراجعة خطة التعامل الفوري معها وإعداد تقرير مفصل خلال 48 ساعة للعرض عليه، مشددًا بتواجد فرق طوارئ ميدانية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والكهرباء

مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف

كما قال المهندس عامر كامل أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم وضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة.

وشدد على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي والتأكيد على رفع وصلات الكهرباء العشوائية على المباني والمنشآت العامة، وكذلك «تسليك» مواسير تصريف مياه الأمطار أعلى أسطح المباني الحكومية وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.