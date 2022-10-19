نشرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار كل العملات على مواقعها الرسمية، ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، وتشهد أسعار البيع والشراء تذبذبًا في عدد من البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المصري 61.15 جنيه للشراء و63.51 جنيه للبيع، كما بلغت العملة الكويتية ضمن معاملات مصر، قيمة 61.15 جنيه للشراء و63.51 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث صادر من المواقع الخاصة بكل بنك على حدى.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل صباح اليوم سعر الدينار الكويتي 63.25 جنيه للشراء و63.31 جنيه للبيع، بناء على ما نشره البنك على موقع الإلكتروني الرسمي، وبلغ سعر صرف العملة الكويتية اليوم داخل معاملات بنك الاسكندرية نحو 59.39 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع اليوم، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وداخل المصرف المتحد، بلغت العملة الكويتية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، نحو 59.94 جنيه للشراء و63.59 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ سعر الدينار الكويتي 61.14 للشراء و63.53 للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 59.55 جنيه للشراء و63.60 جنيه للبيع.